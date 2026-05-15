Durante i lavori di scavo in via Elisa a Carrara sono stati ritrovati diversi manufatti in marmo, alcuni dei quali risalgono a epoche antiche. Il deposito di reperti si trova nel sito di un cantiere in corso, dove sono stati portati alla luce pezzi di varie dimensioni e forme. I pezzi rinvenuti sono collegati alla storia dei laboratori fluviali, che in passato operavano nella zona e utilizzavano il marmo per diverse lavorazioni. La scoperta ha portato alla luce materiale che potrebbe risalire a periodi storici precedenti.

? Domande chiave Cosa nasconde esattamente il deposito di manufatti rinvenuto nel cantiere?. Come si collegano questi reperti alla storia dei laboratori fluviali?. Dove verranno trasferiti i pezzi per evitare che restino abbandonati?. Perché la Soprintendenza deve ora intervenire sulla gestione dello scavo?.? In Breve I consiglieri Massimiliano Manuel e Maria Mattei hanno richiesto il sopralluogo tecnico.. I reperti risalgono a circa un secolo fa, prima dell'ultima guerra.. L'architetto Camaiora propone il trasferimento dei pezzi al Museo del Marmo.. I pezzi testimoniano la storia dei laboratori fluviali e della ricostruzione post-bellica..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara, scavi in via Elisa: riemergono antichi manufatti in marmo

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