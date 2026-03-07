Scoperti nel bagagliaio fontana e cornici in marmo | manufatti sequestrati e una denuncia a Scilla

Durante un controllo nel cimitero di Scilla, i carabinieri hanno trovato e sequestrato in un bagagliaio una fontana e delle cornici in marmo, ritenute di possibile provenienza storica o ecclesiastica. Un uomo è stato poi denunciato per aver trasportato questi manufatti senza autorizzazione. La scoperta ha portato al sequestro dei pezzi e all'apertura di un procedimento nei suoi confronti.

Il controllo è scattato dopo che i militari hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno del cimitero Nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Scilla, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno del locale cimitero. Alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di allontanarsi frettolosamente, circostanza che ha insospettito i militari dell’Arma, i quali hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. L’uomo è stato trovato in possesso di una borsa contenente diversi strumenti di scasso ed effrazione, accuratamente occultati sotto alcuni fiori artificiali, presumibilmente per eludere eventuali controlli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Villaggio Falcone, trovata una bomba nel bagagliaio di un'auto. "Strage evitata"Un controllo su un'auto sospetta in via Padre Ezechiele Ramin, nella zona di Villaggio Falcone, ha portato i caschi bianchi del VI gruppo della... Raid dei ladri nel cimitero. Presi statue cornici e arrediPALAZZO PIGNANO (Cremona) Sono al vaglio dei carabinieri di Pandino tutti gli elementi utili all’indagine avviata per individuare i ladri che la...