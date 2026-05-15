Caro energia e impegno per la Difesa le priorità del Governo

Il Governo sta valutando l’utilizzo delle risorse del fondo comunitario Safe per sostenere la Difesa. Inoltre, si discute di misure per affrontare il caro energia, tra cui il possibile taglio delle accise sui carburanti, previsto in scadenza il 22 maggio. Questi interventi sono al centro delle decisioni in corso, con attenzione rivolta alle risorse disponibili e alle tempistiche di attuazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le misure definitive, ma l’attenzione resta puntata sulle prossime mosse.

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AGI – Il possibile ricorso alle risorse sulla difesa del fondo comunitario Safe. Le possibili misure per contrastare il caro energia, con il taglio delle accise sui carburanti che scade la prossima settimana, il 22 maggio. Lo sciopero degli autotrasportatori in programma dal 25 al 29 maggio. Sono i temi principali che sono stati affrontati, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro tra i leader della maggioranza che si è tenuto a margine del Cdm di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi. Al tavolo la premier Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a loro avrebbero partecipato anche i ministri dell' Economia Giancarlo Giorgetti, degli Affari Ue Tommaso Foti e della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caro energia e impegno per la Difesa, le priorità del Governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 parole che significano tutto per una donna matura Sullo stesso argomento La settimana del governo: Meloni in Parlamento tra caro energia e caso PiantedosiDa una parte le informative di governo in Parlamento, dall’altra le critiche di un’opposizione che rincara la dose su ogni singola grana che il... Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavoloIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al... Governo: frenata su spese difesa, priorità caro energiaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Caro energia e misure di sostegno, la Regione Umbria punta sulle comunità energetiche rinnovabiliL'assessore De Luca conferma l'indirizzo regionale: Disponibilità di circa 36 milioni di euro su due linee: quella dell'efficienza energetica e quella dell'implementazione di impianti da fonti rinnov ... perugiatoday.it