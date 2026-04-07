La settimana del governo | Meloni in Parlamento tra caro energia e caso Piantedosi

Durante la settimana, il governo ha presentato le proprie informative in Parlamento, affrontando questioni come il caro energia e la situazione in Medio Oriente. Nel frattempo, l’opposizione ha criticato duramente le decisioni e le strategie adottate, concentrandosi su ogni problematica, tra cui anche il caso Piantedosi. La discussione si è svolta in un clima di tensione, con confronti tra le parti che hanno evidenziato le diverse posizioni sulle sfide attuali.

Da una parte le informative di governo in Parlamento, dall’altra le critiche di un’ opposizione che rincara la dose su ogni singola grana che il governo affronta, a cominciare dalla guerra in Medio Oriente e la crisi energetica. Giorgia Meloni durante il recente incontro con lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. (LaPressePalazzo ChigiFilippo Attili) Su un quadro già di per sé non semplice che il governo è chiamato ad affrontare in settimana, si aggiunge la bufera gossip sulla presunta liason del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con la giornalista Claudia Conte. Meloni riferirà sull’azione del governo, Crosetto sull’uso delle basi Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La settimana del governo: Meloni in Parlamento tra caro energia e caso Piantedosi Settimana di “fuoco” per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso PiantedosiLe informative di governo in Parlamento più i temi di strettissima attualità: dalla guerra in Medioriente alla crisi energetica, sarà una settimana... Furfaro (Pd) su caro carburanti: Dal Governo Meloni solo parole, vigileremo in Parlamento – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Famiglie e imprese pagano l'aumento insostenibile dei carburanti, ma sulla proposta di Elly Schlein per... Temi più discussi: Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi; Governo Meloni, centrodestra tenta la ripartenza dopo la settimana più dura; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; La via Crucis del governo Meloni. Referendum e figuracce di governo, Fdi è il partito che ha perso più voti nell’ultimo mese. La media dei sondaggi di YoutrendGiovedì la premier parlerà in Parlamento: l'appuntamento è fissato alle 9 a Montecitorio per l'informativa urgente ... ilfattoquotidiano.it Basi militari Usa e azione del governo, Crosetto e Meloni attesi in parlamentoMartedì alle 16, il ministro della Difesa dovrà informare la Camera sull’uso delle basi militari sul territorio italiano da parte delle forze armate Usa. Ma, soprattutto, giovedì alle 9 la presidente ... editorialedomani.it Il senatore Pd: “La vittoria del No è un alt al governo. Meloni non si dimetterà, ma l’agenda interna è da rifare. Il centrosinistra non pensi a consultazioni o federatori. Prima vengono i temi concreti e le alleanze” Leggi l'articolo #Politica - facebook.com facebook La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera x.com