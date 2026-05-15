Caro assessore Bertolaso ho sentito le sue dichiarazioni a Report | quando libera la sedia?
Nelle ultime ore, l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una trasmissione televisiva, suscitando reazioni da parte di alcuni cittadini. In un breve periodo, l’Assessore ha anche annunciato una decisione riguardante il suo ruolo. La questione ha sollevato discussioni tra gli osservatori, considerando le affermazioni ritenute particolarmente significative. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche della politica regionale.
In pochi giorni l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha fatto una esternazione e ha preso una decisione che a mio avviso lo obbligherebbero a lasciare immediatamente la sedia che occupa. Report, ultima puntata. Il pezzo di Giulio Valesini “La punta dell’iceberg”. Bertolaso risponde sulla gestione indecorosa del San Raffaele, riguardo gli infermieri che hanno portato a gravi rischi per i pazienti, in modo quantomeno superficiale. “La mia responsabilità è quella sul settore pubblico della sanità nella nostra regione. il fiore all’occhiello della sanità lombarda si chiama Niguarda”: sarebbe una risposta in linea con la difesa del pubblico sul privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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