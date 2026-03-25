Primo caso di aviaria in Europa le dichiarazioni dell' assessore regionale Bertolaso

In Europa si registra il primo caso di aviaria, con un passeggero proveniente dall’Africa risultato positivo alla malattia. L’assessore regionale ha illustrato ai giornalisti presenti al San Gerardo i protocolli adottati in risposta alla scoperta, precisando le misure che verranno messe in atto per contenere il contagio. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e i media locali.

L'esponente della giunta lombarda ha spiegato i giornalisti accorsi al San Gerardo i termini del protocollo seguiti dopo l'individuazione della malattia in un passeggero arrivato in aereo dall'Africa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primo caso di aviaria in Europa, le dichiarazioni dell'assessore regionale Bertolaso Articoli correlati In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaL'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. Tutto quello che riguarda Primo caso Temi più discussi: Primo caso umano di aviaria si trova nella provincia di Monza Brianza; Primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 in Lombardia: un paziente ricoverato; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie; Aviaria, in Lombardia primo caso umano di A H9N2 rilevato in Europa. In Lombardia è stato identificato il primo caso di influenza aviaria in Europa, le rassicurazioni dell'Istituto superiore di sanitàL'iss ribadisce che non c'è nessuna conferma della possibilità di una trasmissione da uomo a uomo dei virus aviari ... wired.it Aviaria, in Lombardia primo caso umano in Europa rientrato dall'Africa: ecco cosa sapereIl paziente è attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli esperti: Attenzione, ma no ad allarmismi ... ilsole24ore.com Aviaria, allarme per il primo caso umano in Europa. «Paziente isolato a Monza, così ha contratto l'influenza H9N2» - facebook.com facebook Bertolaso, a Monza primo caso aviaria umana nella Ue ma niente allarme. Il paziente in isolamento all'ospedale San Gerardo di Monza #ANSA x.com