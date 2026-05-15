Durante una recente intervista, il tennista spagnolo ha commentato il rapporto con il suo rivale italiano, evidenziando la presenza di un sentimento di ostilità tra i due. Ha dichiarato che, anche se si affrontano spesso in campo, non si tratta di un odio reale, ma di una competizione intensa. La loro sfida è considerata uno degli eventi più attesi nel circuito, e le parole di Alcaraz hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner promette di segnare i prossimi anni del tennis, ma per il campione spagnolo non deve necessariamente trasformarsi in un confronto carico di tensione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ‘Carlitos’ ha raccontato il rapporto con l’azzurro, sottolineando come la competizione possa convivere con il rispetto reciproco. "Ci aiutiamo a vicenda a dare il nostro meglio — ha spiegato il numero 2 del mondo, che ha perso la vetta del ranking dopo il k.o. contro l’azzurro a Montecarlo — Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questi livelli, avere una stretta amicizia è complicato, ma si può fare e io sono assolutamente a favore”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, le parole rivelatrici su Sinner: "Il bisogno di odiarsi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: The Best Of The Rivalry So Far...

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Alcaraz e il rapporto con Sinner: “Non siamo amici, ma non c’è bisogno di odiarsi”

Sinner sfida Tien: "Ti strappa la racchetta dalle mani", parole rivelatriciArchiviata la pratica Fonseca, regolato in due set (7-6; 7-6), a Indian Wells ora, per Jannik Sinner, si aprono le porte dei quarti di finale e il...

Carlos Alcaraz: Sinner e io stiamo mostrando al mondo che in campo ci battiamo come avversari; fuori, siamo due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a dare il ...È il più giovane tennista ad aver conquistato così tanti record: il numero 2 al mondo, ora in pausa per un problema al polso, sul campo incanta e sui social è osannato dai fan. Super Sinner lo rispett ... vanityfair.it

Carlos Alcaraz parla chiaro: Non sono intenzionato a diventare schiavo del tennisIl momento più delicato della carriera di Carlos Alcaraz arriva forse proprio quando tutto sembrava essersi incastrato alla perfezione. La vittoria agli ... oasport.it

Il momento in cui a Sinner è stato detto che Alcaraz si è ritirato da RG: reddit