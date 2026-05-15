Carlos Alcaraz le parole rivelatrici su Sinner | Il bisogno di odiarsi

Da liberoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente intervista, il tennista spagnolo ha commentato il rapporto con il suo rivale italiano, evidenziando la presenza di un sentimento di ostilità tra i due. Ha dichiarato che, anche se si affrontano spesso in campo, non si tratta di un odio reale, ma di una competizione intensa. La loro sfida è considerata uno degli eventi più attesi nel circuito, e le parole di Alcaraz hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner promette di segnare i prossimi anni del tennis, ma per il campione spagnolo non deve necessariamente trasformarsi in un confronto carico di tensione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ‘Carlitos’ ha raccontato il rapporto con l’azzurro, sottolineando come la competizione possa convivere con il rispetto reciproco. "Ci aiutiamo a vicenda a dare il nostro meglio — ha spiegato il numero 2 del mondo, che ha perso la vetta del ranking dopo il k.o. contro l’azzurro a Montecarlo — Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questi livelli, avere una stretta amicizia è complicato, ma si può fare e io sono assolutamente a favore”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: The Best Of The Rivalry So Far...

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