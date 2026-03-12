Jannik Sinner si prepara a sfidare Learner Tien nei quarti di finale a Indian Wells dopo aver vinto in due set contro Fonseca, con il punteggio di 7-6, 7-6. La partita tra i due atleti si prospetta intensa, con Sinner che ha dichiarato di essere pronto a lottare fino all’ultimo punto. L’incontro è atteso come uno degli appuntamenti principali del torneo.

Archiviata la pratica Fonseca, regolato in due set (7-6; 7-6), a Indian Wells ora, per Jannik Sinner, si aprono le porte dei quarti di finale e il prossimo ostacolo sulla strada si chiama Learner Tien. Nome curioso, talento vero e nessuna intenzione di fare la comparsa. Il ventenne americano, una delle nuove facce del circuito, si prepara ai quarti con rispetto ma senza timori reverenziali. Davanti al numero uno azzurro mette subito le cose in chiaro: “Mi aspetto ovviamente un match durissimo. Lui e Joao hanno messo in campo una potenza incredibile. Con Jannik non potrò permettermi di abbassare la guardia, è uno che può strapparti la racchetta dalle mani”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner sfida Tien: "Ti strappa la racchetta dalle mani", parole rivelatrici

