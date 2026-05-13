Alcaraz e il rapporto con Sinner | Non siamo amici ma non c’è bisogno di odiarsi

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha dichiarato che con Jannik Sinner non si considera amico, spiegando che ai livelli elevati del tennis è complicato mantenere rapporti di amicizia. In un'intervista a Vanity Fair, il tennista spagnolo ha precisato che, pur non essendo amici, non si sente in obbligo di odiarsi. Le sue parole si concentrano sul rapporto tra i due atleti, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz e Jannik Sinner non sono amici. A dirlo oggi è stato proprio il tennista spagnolo, che ha parlato dell'azzurro in un'intervista a Vanity Fair: "Quando si compete a questi livelli, è difficile avere un rapporto di amicizia. i può fare, ovviamente, e io sarei favorevole all'idea". Per ora però il loro rapporto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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