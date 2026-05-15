Carizzma | trama e trailer della nuova serie comedy di Netflix

Con il suo fare sopra le righe, il linguaggio esasperato diventato virale sul web e una comicità piena di nonsense, satira e ansia generazionale, Caro Pardíaco è pronta a fare il salto definitivo. Netflix accoglie infatti uno dei personaggi più popolari dell’universo streaming argentino con. 🔗 Leggi su Today.it

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