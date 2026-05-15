Carenza d’acqua ad Aranova il Comune sollecita Acea | Servono misure immediate

L’amministrazione comunale di Fiumino ha inviato un nuovo sollecito ad Acea riguardo alla grave carenza d’acqua che interessa la zona di Aranova. La richiesta riguarda l’adozione di misure immediate per risolvere la situazione, che si protrae da diversi giorni. La problematica sta causando disagi ai cittadini e ha portato l’attenzione pubblica sulla gestione delle risorse idriche nel territorio. La comunicazione ufficiale sottolinea l’urgenza di interventi concreti da parte dell’azienda fornitrice.

Fiumicino, 15 maggio 2026 – La carenza d’acqua ad Aranova torna al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. Dopo le criticità che da tempo interessano la località, il Comune ha richiesto un incontro con Acea Ato 2 per fare il punto sulle misure previste e sul progetto relativo alla realizzazione del Centro Idrico a servizio del territorio. Acea, tramite una nota indirizzata al Comune di Fiumicino, ha confermato che l’intervento è inserito nel Programma Pluriennale degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2. Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, che ha inviato una formale richiesta ad Acea Ato 2 per sollecitare aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento dell’opera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Aranova, pressione dell’acqua ai minimi: il pressing su AceaFiumicino, 4 maggio 2026 – Pressione dell’acqua ai minimi e rischio di nuovi disagi con l’arrivo della stagione estiva.

Fiumicino, trenta famiglie al buio ad Aranova: “Siamo ostaggi senza luce né acqua”Aranova, 13 maggio 2026 – La notte di Aranova si è trasformata in un incubo per circa trenta famiglie residenti nel complesso di via Ferdinando Neri...

Centinaia di Siberian Husky hanno vissuto in condizioni drammatiche. Un incubo fatto di recinti sporchi, carenza di acqua e cibo, animali feriti e senza cure. x.com

Macchia bianca (?) sulla mia lenticchia d'acqua reddit

Acqua, Schifani rassicura: La Sicilia ha risorse sufficienti per affrontare tutto il 2026La Sicilia potrà affrontare il 2026 senza emergenze legate alla carenza idrica. A confermarlo è l’Osservatorio permanente sugli ... radiocl1.it

Carenza di acqua a Roma e Fiumicino. Lorenzin chiede ad Acea chiarimenti su impatto su servizi sanitariL’azienda ha annunciato la riduzione della pressione dell’acqua nelle ore notturne. Il ministro chiede se siano state fatte le opportune verifiche sull’impatto sulle strutture sanitarie e ... quotidianosanita.it