Perché Allegri può lasciare il Milan a fine stagione i dubbi e i rapporti con la società | cosa può accadere

Massimiliano Allegri starebbe maturando riflessioni profonde in vista della prossima stagione e il suo futuro al Milan non sarebbe così certo: il rapporto tra l'allenatore e i vertici dirigenziali sta vivendo un momento di forte tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan-Como in Australia, quando arriverà la decisione finale: cosa può accadere e dove si può giocareIl match tra Milan e Como in Australia è ancora in fase di valutazione.

Fullkrug Milan: è lui il prescelto per l’attacco di Allegri a gennaio? Prossime 24 ore importanti, ecco cosa può accadereIl mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta valutando il rinforzo in attacco.

Allegri può lasciare? Rinnovi Juve e MULTA simulazione: news di ieri | OneFootballCome scritto da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juve ha trovato l'accordo per il rinnovo di McKennie fino al 2030: lo stipendio sarà di 4 milioni + bonus a stagione. Decisiva la volontà del ... onefootball.com

Allegri lo stima, ma Loftus-Cheek non è incedibile: perché può lasciare il Milan a gennaioIl centrocampista inglese gode della stima di Allegri, ma nonostante questo potrebbe essere ceduto a gennaio: i motivi alla base del possibile addio al Milan. La sensazione che gira intorno al suo ... calciomercato.com

Clamoroso Criscitiello: Allegri potrebbe lasciare il Milan, non sarebbe della gestione, del mercato, e della confusione in società! - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri in ansia per #Leao: il rischio pubalgia e quel freno da lasciare tirato. Cosa filtra x.com