Con tutti i soldi spesi arrivare in Champions è il minimo sindacale

Il Napoli ha ottenuto un pareggio contro il Parma in una partita che ha visto i partenopei sprecare diverse occasioni. Nonostante gli investimenti fatti durante la stagione, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La gara si è conclusa con un risultato che non ha soddisfatto la squadra di casa, che ora si trova a dover affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione. La prestazione ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

Cesare – Caro Guido brutto pareggio del Napoli contro un modestissimo Parma. Parma che in casa aveva perso 7 partite e pareggiatene 6. Partita iniziata malissimo dopo pochi secondi per un pasticcio horror di Juan Jesus e Buongiorno. E pur contro Strefezza e un centravanti della serie B francese dopo il gol abbiamo ancora sbandato con la difesa dei 3 mancini, con il povero Juan Jesus fuori ruolo a soffrire. E per fortuna che dopo un tempo se ne è accorto anche Conte che ha inserito a inizio ripresa il maltrattato Beukema al posto del brasiliano. Guido – Questo fatto di mettere tutti mancini non convince perché a destra siamo chiaramente in difficoltà in particolare contro ali veloci e dal passo breve che puntano l’uomo e anche in fase di uscita ne risentiamo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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