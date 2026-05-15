Cardinale quante cavolate! Commento le sue parole Vertice Milan

Il cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il vertice del Milan, suscitando reazioni tra i presenti. Le sue parole sono state commentate subito dopo da alcuni osservatori e tifosi, che le hanno trovate poco convincenti. La discussione si è concentrata sui contenuti delle affermazioni fatte, che sono state giudicate poco chiare e prive di proposte concrete. La polemica è continuata sui social e tra gli addetti ai lavori, senza che si siano ancora trovate soluzioni o risposte ufficiali.

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Dopo anni Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a parlare. Lo ha fatto facendo copia e incolla della maggior parte delle dichiarazioni che aveva già rilasciato in passato. Stavolta, però, il tifoso milanista non si fa prendere in giro. Ci sono troppe cose che non tornano, ci sono tante cose che cozzano con ciò che abbiamo sempre visto finora. La sensazione è che sia più un semplice modo per provare a sedare la rivolta che non una vera presa di coscienza e ammissione di colpa, con voglia di cambiare. Inoltre, spesso dice il falso. Dice che ha sempre vinto: cosa, esattamente? Dice che ha speso tanti soldi: quali? Di certo non i suoi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cardinale, quante cavolate! Commento le sue parole. Vertice Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CARDINALE, QUANTE CAVOLATE! COMMENTO LE SUE PAROLE MILAN, VERTICE A LONDRA: FURLANI ADDIO Sullo stesso argomento Milan su Lewandowski. Il polacco non si sbilancia sul futuro: le sue paroleCalciomercato Milan, continuano le voci sul possibile futuro dell'attacco dei rossoneri. Leggi anche: Milan, Lewandowski resta nel mirino: ecco le sue parole sul futuro e sull’Italia MILAN - Cardinale ai tifosi: Arrabbiati quanto me, ma sosteneteci, tutti vogliono vincereVincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Parole del proprietario del Milan Gerry Cardinale che, nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, chiama i ... napolimagazine.com Milan, vertice a Londra: Cardinale valuta il futuro della dirigenzaIncontro a Londra tra Cardinale e i principali vertici societari del Milan per valutare il futuro della dirigenza rossonera. milannews.it