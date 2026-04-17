L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ha parlato del suo futuro senza fare nomi o indicazioni precise. In una dichiarazione recente, il calciatore ha evitato di sbilanciarsi su eventuali cambi di squadra, mantenendo un tono riservato. Il suo nome è stato associato anche al Milan, ma finora non sono state rese note conferme ufficiali o dettagli sui prossimi passi della sua carriera.

Calciomercato Milan, continuano le voci sul possibile futuro dell'attacco dei rossoneri. Dopo un 2026 in cui tutti gli attaccanti rossoneri presenti in rosa stanno facendo fatica, sembra sempre più chiara una necessità: la dirigenza del Diavolo dovrà intervenire con forza in estate per sistemare il reparto. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Robert Lewandowski che ha parlato così. "Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante", queste le parole del polacco sul suo futuro (parole a TV3 e riprese da Tuttomercatoweb).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan su Lewandowski. Il polacco non si sbilancia sul futuro: le sue parole

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