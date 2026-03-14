Il calciomercato del Milan si infiamma con l’indiscrezione su un possibile trasferimento di Lewandowski, che potrebbe diventare il nuovo attaccante dei rossoneri per la prossima stagione. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sull’Italia, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La trattativa non è ancora ufficiale, ma la pista rimane calda.

"Sinceramente oggi non c’è niente da dire. E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità". Queste le parole dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski che nella sua lunga intervista al magazine de 'La Gazzetta dello Sport' 'SportWeek' ha parlato del suo futuro. Il polacco potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero e piacerebbe anche al Milan. L'attaccante ha parlato di quando è stato vicino alla Serie A: "Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Lewandowski resta nel mirino: ecco le sue parole sul futuro e sull’Italia

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