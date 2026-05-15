Il calcio italiano fatica a ottenere risultati di rilievo a livello internazionale, con la nazionale che non si qualifica ai Mondiali e le ultime finali di Champions League concluse con una sconfitta di 5-0. Inoltre, le società italiane mostrano segnali di difficoltà economica, con risorse limitate a disposizione. Nel frattempo, il Milan, dopo aver subito due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta, si trova in una fase complicata della stagione.

Il Milan, reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta, attraversa forse il momento più difficile della sua stagione. Il piazzamento Champions è a rischio e le voci di un totale scollamento tra le componenti societarie sono sempre più forti. Addirittura c’è chi ha parlato di uno scontro tra Allegri e Ibrahimovic (che ricopre il ruolo di Senior Advisor di RedBird, la società proprietaria del club. ndr) Dunque, per calmare le acque, è intervenuto il proprietario del Milan in persona, Gerry Cardinale. Le sue parole alla Gazzetta. Cardinale: “Non è vero che mi interessa solo il denaro”. Cosa sta succedendo al suo Milan in caduta libera? “Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cardinale: “Il calcio italiano non va ai Mondiali, perde le finali di Champions 5-0 e ha pochi soldi”

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