Frecciatina all’Inter di Cardinale | Crisi calcio italiano? Si tratta anche di non perdere 5-0 in finale di Champions

Il proprietario del club rossonero ha commentato la situazione del calcio italiano durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo riferimento anche a un episodio specifico di rilievo. Ha citato, come esempio, una finale di Champions League in cui la squadra avversaria ha perso 5-0, sottolineando come episodi del genere possano influenzare la percezione e la competitività del calcio nel paese. La dichiarazione ha suscitato attenzione, in particolare per il riferimento diretto all’altra squadra.

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