Frecciatina all’Inter di Cardinale | Crisi calcio italiano? Si tratta anche di non perdere 5-0 in finale di Champions
Il proprietario del club rossonero ha commentato la situazione del calcio italiano durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo riferimento anche a un episodio specifico di rilievo. Ha citato, come esempio, una finale di Champions League in cui la squadra avversaria ha perso 5-0, sottolineando come episodi del genere possano influenzare la percezione e la competitività del calcio nel paese. La dichiarazione ha suscitato attenzione, in particolare per il riferimento diretto all’altra squadra.
di Paolo Moramarco Frecciatina all’Inter di Cardinale. Il proprietario del Milan, intervistato alla Gazzetta dello Sport ha commentato la crisi del calcio italiano così. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha fatto un bilancio dei primi quattro anni alla guida del club rossonero. Tra errori commessi, strategie di crescita e ambizioni infrastrutturali, Cardinale ha analizzato la situazione del calcio italiano e il ruolo in Europa citando la finale di Champions dello scorso anno. ERRORI E LEZIONI APPRESE – «Sì, certo che ho commesso errori. Molti. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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