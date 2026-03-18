Calcio a 5 Pesaro ha già vinto A maggio le finali Champions Prima volta che accade in Italia

A Pesaro si terranno le finali di Champions league di calcio a 5 dal 8 al 10 maggio presso la VitriFrigo Arena, segnando la prima volta che l’evento si svolge in Italia. La città si prepara ad accogliere le squadre europee più competitive di questo sport, che vedranno le proprie partite in questa fase conclusiva della competizione. Pesaro diventa così il centro di questo torneo internazionale di futsal.

Per la prima volta si giocano in Italia le finali di Champions league di Futsal a 5 e la sede prescelta è Pesaro che diventerà dunque capitale di questo sport, il calcio a 5, dall’8 al 10 maggio prossimi alla VitriFrigo Arena. "Un evento internazionale", ha detto il Prefetto Emanuela Saveria Greco ieri mattina nella cerimonia di presentazione in Prefettura, che ha sottolineato come "lo sport sia non solo portatore di benessere psicofisico ma anche uno straordinario strumento di diffusione culturale di valori civili come il rispetto, la disciplina, la lealtà". "Una vetrina internazionale eccezionale per la nostra città che sarà al centro dell’intero movimento europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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