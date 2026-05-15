Dal 2023 la società ha investito oltre 400 milioni di euro in vari acquisti, molti dei quali si sono rivelati deludenti. Tra i trasferimenti più costosi figura l’acquisto di Nkunku, pagato 37 milioni di euro, che ha suscitato molte critiche. Sono stati fatti anche altri investimenti significativi, ma non tutti hanno portato i risultati sperati. La gestione delle risorse finanziarie ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto considerando le cifre spese e i ritorni ottenuti.

O ltre 400 milioni di euro investiti per l’acquisto dei cartellini. Per la precisione 405,1. Una cifra in parte arrivata dalle cessioni. Da quando ha firmato il closing, il 31 agosto 2022, Gerry Cardinale non ha risparmiato operazioni per rinforzare il Milan. È arrivato dopo che il dt Maldini e il ds Massara avevano chiuso l’affare De Ketelaere, il più oneroso dell’ultima finestra firmata Elliott. Da lì in poi il numero uno di RedBird si è affidato per la sessione invernale del 2022-23 alla coppia Maldini-Moncada, per le intere stagioni 2023-24 e 2024-25 all’ad Furlani e al dt Moncada e per il 2025-26 all’ad Furlani e al ds Tare. A giudicare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale e i 400 milioni spesi (spesso male) per rifare il Diavolo

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