L'ex calciatore e attuale tecnico ha criticato due acquisti dell'Inter, definendoli inadatti al calcio italiano e contribuendo alla decisione di lasciare la squadra. Si tratta di investimenti per un totale di 43 milioni di euro che sono stati bocciati dal mister, che ha sottolineato come i giocatori non fossero pronti per il livello nazionale. La situazione ha portato all'addio del tecnico nerazzurro.

Quando il tecnico nerazzurro disse: “Non sono pronti per il calcio italiano” Se un allenatore non riesce a incidere sul mercato a parole, cioè imponendo alla Conte i propri nomi, può senz’altro farlo con le scelte da campo. In questo senso Chivu è stato chiaro, anzi chiarissimo su chi potrà far parte dell’Inter del futuro e chi no. Chivu ha bocciato entrambi, addio Inter in estate (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ha giocato titolare per oltre tre mesi, ma Luis Henrique è uno di quelli bocciati già nei mesi scorsi dal tecnico romeno. Da novembre in poi, praticamente fino al disastroso derby di domenica sera, il brasiliano le ha disputate quasi tutte – e tutte dall’inizio – solo per mancanza di alternative. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - 43 milioni spesi male: Chivu ha bocciato entrambi, sarà addio all’Inter

Articoli correlati

Inter-Arsenal, Arteta in conferenza: “Chivu ha aggiunto qualche elemento in più, sarà difficile”Alla vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della League Phase di Champions League, ha parlato in conferenza stampa Mikel...

L’Inter infastidita dalla sconfitta: è andata in Arabia per 2,4 milioni. E Chivu non ha mai battuto una big (Gazzetta)La Gazzetta dello Sport rivela un clamoroso retroscena sulla squadra allenata da Chivu: il tecnico rumeno avrebbe constatato la fragilità mentale dei...