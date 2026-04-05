Pellegrini a DAZN | Abbiamo perso contro una squadra forte e ben allenata Sul nostro momento ho un pensiero chiaro

Il centrocampista della Roma ha commentato la sconfitta contro l’Inter, dichiarando che la squadra ha affrontato una formazione forte e ben preparata. Ha aggiunto di avere un pensiero chiarissimo sul momento attuale della squadra e ha riconosciuto la superiorità dell’avversario durante la gara. Le sue parole sono arrivate dopo la partita, senza ulteriori commenti o analisi.

di Alberto Petrosilli Pellegrini, centrocampista della Roma, ha commentato la pesante sconfitta subita dai giallorossi contro l’Inter: le dichiarazioni. Al termine del pirotecnico 5-2 di San Siro, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha analizzato con lucidità il crollo dei giallorossi sotto i colpi dell’ Inter di Cristian Chivu. Nonostante la fiammata del pareggio temporaneo, i capitolini non hanno saputo arginare la forza d’urto della capolista, ormai lanciata verso lo scudetto con i suoi 72 punti in classifica. PAROLE – « Secondo me è stato un po’ questo, siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, l’abbiamo reindirizzata con l’1-1 e poi hanno segnato con questo tiro da molto lontano prima di fine tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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#Pellegrini: "Non penso che il gol di #Gatti abbia compromesso il nostro impegno" #ASRoma #InterRoma x.com

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