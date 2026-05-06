Maria Zardoya al Met Gala 2026 | il makeup goth diventa intimo e una bambola racconta più di qualsiasi altra cosa

Al Met Gala 2026, Maria Zardoya ha attirato l’attenzione con un trucco ispirato allo stile goth, abbinato a un vestito rosa dal design etereo e quasi fiabesco, creato dal designer Matières Fécales. Il look ha suscitato curiosità e discussioni tra gli esperti di moda e bellezza, mentre una bambola ha catturato l’attenzione come elemento simbolico della sua scelta estetica. La presenza di Zardoya al evento ha rappresentato un momento di forte impatto visivo e concettuale.

Oh, il makeup di Maria Zardoya al Met Gala 2026 è stato pura poesia goth. Con un abito rosa etereo, quasi fiabesco, firmato Matières Fécales. Un make-up gotico, spigoloso, volutamente straniante. E tra le mani, una bambola di porcellana vestita nello stesso modo. A prima vista, un’immagine potente. Ma è nel dettaglio che diventa qualcosa di più. Il makeup goth di Maria Zardoya al Met Gala 2026: la bambola come memoria, non come accessorio. Nel caos visivo della serata, la scelta di portare con sé una bambola poteva sembrare un gesto puramente estetico. In realtà, è il centro emotivo del look. Zardoya ha spiegato che da bambina, in Puerto Rico, veniva chiamata “ la muñeca de porcelana ”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maria Zardoya al Met Gala 2026: il makeup goth diventa intimo (e una bambola racconta più di qualsiasi altra cosa) Notizie correlate Met Gala 2026: tema Fashion Is Art, le co-chair e cosa aspettarsi dal red carpet più importante dell’annoSe hai anche solo un minimo di presenza online, sai già che il primo lunedì di maggio non è una data qualsiasi. Paul Anthony Kelly racconta il suo look Dior al Met Gala, un mix tra Clark Gable e DraculaPaul Anthony Kelly è tornato a New York per il Met Gala, dove è ospite di Dior per la prima volta da quando, lo scorso inverno, è uscita Love Story:... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L’importanza del primo lunedì di maggio: il Met Gala. Maria Zardoya al Met Gala 2026: il makeup goth diventa intimo (e una bambola racconta più di qualsiasi altra cosa)Oh, il makeup di Maria Zardoya al Met Gala 2026 è stato pura poesia ... msn.com María Zardoya di Not For Radio, in concerto a Milano: «Dovremmo pensare all’oscurità come al luogo in cui nasce la vita»María Zardoya di Not For Radio, in concerto a Milano: «Dovremmo pensare all’oscurità come al luogo in cui nasce la vita». Intervista alla cantante, frontwoman del gruppo dream pop The Marías, ora in ... vogue.it