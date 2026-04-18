Avellino poliziotto aggredito durante i colloqui in carcere Sequestrati cellulare e droga dopo la violenza

Un episodio di violenza si è verificato ieri mattina nel carcere di Avellino, dove un poliziotto è stato aggredito durante i colloqui tra detenuti e familiari. Dopo l'incidente, sono stati sequestrati un cellulare e una quantità di droga. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non si sono registrate altre conseguenze immediate per le persone coinvolte.

NAPOLI – Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina, venerdì, nel carcere di Avellino durante i colloqui tra detenuti e familiari.A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) per voce del vicesegretario regionale per la Campania, Marianna Argenio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. Avellino, blitz della Polizia Penitenziaria: sequestrati droga e smartphone nel carcereNella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Violenza in carcere ad Avellino durante i colloqui: agente aggredito mentre impedisce l'introduzione di droga; Carcere di Avellino, agente aggredito durante i colloqui: fermato un familiare; Casa circondariale di Avellino, agente aggredito durante un controllo. Casa circondariale di Avellino, agente aggredito durante un controlloL’episodio sarebbe avvenuto nel corso dei colloqui con i familiari. Un appartenente alla Polizia Penitenziaria è rimasto ferito dopo un intervento di verifica. Nel carcere di Avellino si sarebbe verif ... cronachedellacampania.it Ad Avellino hanno tirato una mozzarella fino a 106 metri. Non è un modo di dire. Il 13 giugno 2010, sul Corso Vittorio Emanuele II di Avellino, i giudici del Guinness World Records erano lì con i loro strumenti. Quello che stavano misurando era una treccia di fi facebook Avellino, Nello Pizza è il candidato sindaco per il centro sinistra x.com