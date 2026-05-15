Carburanti blitz della Finanza | sanzioni per prezzi non comunicati

Le autorità fiscali hanno condotto un'operazione di controllo sui distributori di carburante in diverse zone della provincia, concentrandosi su eventuali inesattezze nella comunicazione dei prezzi al pubblico. Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno verificato i cartelli esposti presso i distributori e confrontato le comunicazioni con i dati ufficiali forniti dalle stazioni di servizio. Sono state rilevate diverse irregolarità, portando a sanzioni per i gestori che non avevano rispettato le disposizioni sulla trasparenza dei prezzi.

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? Domande chiave Quali comuni della provincia sono stati colpiti dai controlli? Come hanno fatto le Fiamme Gialle a individuare i distributori irregolari? Cosa rischiano i gestori che non comunicano i prezzi alla rete? Perché sono state controllate anche le autobotti in circolazione??? In Breve Sanzioni da 1.200 euro per ogni violazione accertata a Sedico, Alleghe e Alpago. Obbligo di aggiornamento listini settimanale sul portale Osservaprezzi del Ministero delle Imprese. Controlli su circa 100 . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti, blitz della Finanza: sanzioni per prezzi non comunicati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blitz della guardia di finanza contro il caro gasolio: prime sanzioni per chi sgarra Sullo stesso argomento Carburanti, controlli della Finanza. Violazioni su prezzi ed erogazioniGROSSETO E’ uno dei ’mantra’ dei notiziari, argomento tra i preferiti dei media: il rincaro del prezzo dei carburanti. Slot in un punto scommesse senza licenza: confermate le sanzioni dopo blitz della FinanzaLa Corte di Appello di Napoli conferma le sanzioni applicate a una sala slot di Marcianise dove ci sarebbe stata la raccolta di scommesse senza le... Prezzo dei carburanti, benzina a 1.934, diesel a 1.997. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.934 per la benzina, 1.997 per il diesel, 0.828 per il ... quifinanza.it Decreto carburanti è legge dopo via libera Camera(Teleborsa) - Il decreto carburanti è legge. L'Aula della Camera ha infatti dato il via libera finale - con 147 voti a favore e 79 contrari - al decreto del 18 marzo scorso, già approvato dal Senato. finanza.repubblica.it