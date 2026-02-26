Slot in un punto scommesse senza licenza | confermate le sanzioni dopo blitz della Finanza

Una sala slot di Marcianise è stata oggetto di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno riscontrato alcune irregolarità nella raccolta di scommesse. In seguito a un controllo, sono state applicate delle sanzioni che sono state confermate dalla Corte di Appello di Napoli. La vicenda riguarda un’attività operante senza le autorizzazioni richieste per legge.

La Corte di Appello di Napoli conferma le sanzioni applicate a una sala slot di Marcianise dove ci sarebbe stata la raccolta di scommesse senza le necessarie autorizzazioni. Per i giudici, come riporta Agipronews, anche se un locale è autorizzato come sala giochi e iscritto nell’elenco degli operatori di gioco (Ries), non può ospitare apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro se gestisce attività di betting senza la licenza prevista dal testo di pubblica sicurezza. Questo obbligo è indipendente dalla buona fede dell’installatore, che deve sempre accertarsi della presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge. La vicenda riguarda un locale di Marcianise, dove veniva svolta attività di raccolta di scommesse sportive. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Minorenni alle slot, sospesa la licenza alla sala scommessePistoia, 4 dicembre 2025 – Avevano permesso l’ingresso di due minorenni nella sala slot nelle ore serali.

Cesa, blitz contro il gioco illegale: controlli in una sala slot, scattano denunce e sanzioniOperazione congiunta a Cesa tra Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: individuate undici slot machine irregolari in una sala giochi di...

