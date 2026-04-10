Carburanti controlli della Finanza Violazioni su prezzi ed erogazioni

La Guardia di Finanza ha avviato una serie di controlli sulle stazioni di servizio nelle province toscane, concentrandosi sulle pratiche relative ai prezzi e alle modalità di erogazione dei carburanti. Le verifiche sono state in risposta a segnalazioni di possibili violazioni, con particolare attenzione alle eventuali discrepanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente applicato ai clienti. Le operazioni si inseriscono nel monitoraggio continuo del settore, spesso al centro di attenzione pubblica.

GROSSETO E’ uno dei ’mantra’ dei notiziari, argomento tra i preferiti dei media: il rincaro del prezzo dei carburanti. Un mantra che purtroppo trova ampio riscontro nella realtà, considerando che a un repentino innalzamento del prezzo a ogni aggravamento della crisi mediorientale, non corrisponde un altrettanto repentino calo dei prezzi quando ci sono spiragli di allentamento della crisi. Da settimane quindi i finanzieri di tutta Italia stanno compiendo controlli approfonditi per monitorare la corretta applicazione del prezzo dei carburant alla pompa sulla rete di distribuzione stradale. Controlli che riguardano la corretta esposizione al pubblico dei prezzi e che proseguiranno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburanti, controlli della Finanza. Violazioni su prezzi ed erogazioni Frosinone, controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti: già contestate 18 irregolaritàABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica estesa sull’intera rete provinciale dei distributori e primi riscontri già significativi. Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributoriI militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa. Temi più discussi: Carburanti, violazioni record sulla trasparenza dei prezzi; Caro carburanti, controlli della guardia di finanza a Sassari: 10 irregolarità su 14 distributori; Prezzo dei carburanti e controlli nei distributori: blitz della Finanza; Contrasto alle speculazioni sui carburanti: la Guardia di Finanza sanziona due distributori. Distributori, controlli della Finanza sul rispetto dei prezzi: individuate irregolaritàLa Guardia di Finanza ha effettuato controlli sui distributori di carburante in provincia di Grosseto, comminate multe ... grossetonotizie.com Speculazioni prezzo del carburante, controlli a tappeto della Finanza: scoperte irregolaritàNei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e i militari del Comando Provinciale della Guardia […] ... ecoaltomolise.net Alcuni problemi nell’approvvigionamento dei carburanti, ancora più gravi all’estero, riportano alla mente le domeniche senz’auto del 1973. Che è meglio non rivivere - facebook.com facebook Crisi carburanti, Carollo: "Bisogna affidare all’Eni il compito di realizzare le politiche energetiche nazionali" x.com