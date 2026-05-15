Caporalato sospesa azienda tessile nel Milanese

Nella zona di Pero, nel Milanese, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato alla sospensione di un’azienda tessile. Durante i controlli sono emerse irregolarità riguardanti il lavoro, con alcuni dipendenti trovati senza permesso di soggiorno. Sono state elevate sanzioni per un importo superiore a 52.000 euro. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro il caporalato e le pratiche di sfruttamento sul territorio.

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