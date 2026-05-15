Caporalato sospesa azienda tessile nel Milanese
Nella zona di Pero, nel Milanese, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato alla sospensione di un’azienda tessile. Durante i controlli sono emerse irregolarità riguardanti il lavoro, con alcuni dipendenti trovati senza permesso di soggiorno. Sono state elevate sanzioni per un importo superiore a 52.000 euro. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro il caporalato e le pratiche di sfruttamento sul territorio.
Operazione dei carabinieri a Pero: irregolarità, lavoratori senza permesso e oltre 52mila euro di sanzioni.. Il caporalato continua a insinuarsi nei distretti produttivi del Nord, spesso lontano dai riflettori e dentro filiere che si reggono su manodopera vulnerabile, turni estenuanti e irregolarità diffuse. Nella mattinata del 14 maggio 2026, un’operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Rho, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano e del personale dell’Ispettorato territoriale, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, ha riportato l’attenzione su un fenomeno che non conosce confini geografici né settori immuni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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