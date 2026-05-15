Caporalato a Pero sospesa l’attività in un' azienda tessile | denunciati i due titolari

Nella giornata del 15 maggio 2026, un'azienda tessile situata a Pero è stata sottoposta a sospensione delle attività a seguito di un'operazione che ha portato alla denuncia dei due titolari. Durante i controlli, sono stati identificati lavoratori impiegati in condizioni di clandestinità e in nero. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore tessile della zona. La procura ha disposto le necessarie verifiche e il fermo dell'attività aziendale.

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Pero (Milano), 15 maggio 2026 – Lavoratori clandestini e in nero: sospesa l'attività di un' azienda tessile di Pero, in provincia di Milano, dopo un'operazione straordinaria finalizzata al contrasto dello sfruttamento lavorativo. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Rho, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano e con il supporto di un elicottero del Nucleo di Orio al Serio, è scattato giovedì 14 maggio. Durante il controllo sono stati identificati 26 lavoratori, di cui 23 di origine cinese e tre italiani. Controlli straordinari Carabinieri Pero - per redazione Milano metropoli - foto SpfAnsa Titolari denunciati. Al termine... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporalato a Pero, sospesa l’attività in un'azienda tessile: denunciati i due titolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense: sospesa l’attività L’elicottero di ieri su Garbagnate? Operazione dei carabinieri contro il caporalato in un’azienda di Pero – VIDEOElicottero dei carabinieri su Garbagnate, in corso operazione contro il caporalato a Pero. Nella mattinata di ieri, giovedì 14 maggio, molti cittadini di Ga ... ilnotiziario.net Caporalato a Pero, sospesa l’attività in un'azienda tessile: denunciati i due titolariAl termine dell'operazione, i titolari della ditta, un 59enne e una 48enne, entrambi italiani, sono stati denunciati per l'impiego di personale privo di permesso di soggiorno e per diverse ... ilgiorno.it