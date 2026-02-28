Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense | sospesa l’attività

Nella mattinata del 27 febbraio 2026, i carabinieri di Mariano Comense insieme ai colleghi del NIL di Como hanno effettuato controlli in un’azienda tessile locale. Durante l’ispezione, è stato riscontrato che circa il 30% dei lavoratori operava in nero. L’attività dell’azienda è stata immediatamente sospesa a seguito dei risultati ottenuti dai controlli.

Controlli straordinari dei carabinieri a Mariano Comense nel settore tessile. Nella mattinata del 27 febbraio 2026 i militari della tenenza cittadina, insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (NIL) di Como, hanno effettuato un'ispezione in un'azienda di confezioni tessili.