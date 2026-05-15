Al Museo del Tesoro di San Gennaro sono state presentate nuove opere mai esposte prima, provenienti da collezioni private e provenienti da diversi periodi storici. L'apertura al pubblico delle inedite creazioni si è svolta con una cerimonia alla quale hanno partecipato autorità culturali e storici dell'area. Le opere, che comprendono dipinti, sculture e oggetti sacri, saranno visibili fino a una data stabilita, offrendo ai visitatori l'opportunità di osservare da vicino pezzi di rilevante valore artistico e storico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 17 maggio 2026, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospiterà la mostra “Il Colore di Mimmo Jodice”, una straordinaria esposizione dedicata ai capolavori del Seicento napoletano attraverso l’obiettivo del celebre fotografo contemporaneo Mimmo Jodice. Questo evento è il risultato di una collaborazione tra D’Uva srl, il Mimmo Jodice Studio e la direzione artistica di Sylvain Bellenger. La mostra rappresenta un unicum nel panorama artistico, essendo l’unico progetto a colori di Jodice, un artista noto per il suo approccio rigoroso al bianco e nero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Capolavori Napoletani: Inedite Opere al Museo del Tesoro di San Gennaro

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