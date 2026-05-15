Capoeira Na Rua | a Napoli arriva la festa della Capoeira
A Napoli, durante un fine settimana, si svolgerà un evento dedicato alla capoeira, una tradizione culturale brasiliana. L’iniziativa, organizzata dal Grupo Balanço do Mar e guidata da Mestre Tatú, trasformerà la città in un grande spazio di musica, movimento e scambio culturale. L’evento, chiamato Capoeira Na Rua, prevede attività aperte al pubblico e dimostrazioni, coinvolgendo diverse comunità e appassionati della disciplina. La manifestazione si svolgerà in varie location della città, creando un momento di confronto e condivisione.
Per un intero fine settimana Napoli diventerà un grande cerchio di energia, musica e cultura brasiliana grazie all’evento organizzato dal Grupo Balanço do Mar, guidato da Mestre Tatú. Due giornate aperte alla città porteranno la capoeira tra cittadini, turisti e sorrisi, trasformando luoghi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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