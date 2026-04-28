Saporitissimo | la grande festa del gusto arriva in Piazza Dante a Napoli

Da 30 aprile a 3 maggio 2026, Piazza Dante a Napoli sarà teatro di Saporitissimo, una manifestazione dedicata allo street food e ai prodotti tipici locali. L’evento si svolge in quattro giorni e offre occasioni di svago per tutte le età, con stand e iniziative legate alla cucina di strada. La manifestazione coinvolge operatori e visitatori che potranno assaporare diverse specialità e partecipare a momenti di intrattenimento.

Piazza Dante a Napoli ospita Saporitissimo dal 30 aprile al 3 maggio 2026: quattro giorni dedicati allo street food d'eccellenza, ai prodotti tipici e al divertimento per tutta la famiglia. Il cuore del centro storico napoletano si prepara a ospitare un evento gastronomico imperdibile: Saporitissimo animerà infatti Piazza Dante dal 30 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione si preannuncia come un viaggio sensoriale tra le eccellenze culinarie, trasformando uno dei luoghi più iconici della città in un vivace villaggio del gusto dove la tradizione e l'innovazione si incontrano per deliziare i palati di cittadini e turisti. Come evidenziato dalla testata Vesuvio Live, l'appuntamento rappresenta una vetrina d'eccezione per i prodotti tipici e le specialità dello street food.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Saporitissimo: la grande festa del gusto arriva in Piazza Dante a Napoli Notizie correlate A Piazza Dante al via Saporitissimo: eccellenze del gusto, show cooking e tanti appuntamenti specialiNon solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia. Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Saporitissimo 2026 a Napoli: a Piazza Dante la festa del cibo e dei sapori italiani; Saporitissimo 2026 a Napoli: dieci giorni di sapori e artigianato in; Saporitissimo: a Napoli il gusto incontra il fascino di Miss Italia; Cosa fare a Napoli dal 27 aprile al 3 maggio 2026: eventi, mostre e concerti. A Piazza Dante al via Saporitissimo: eccellenze del gusto, show cooking e tanti appuntamenti specialiDurante i dieci giorni di festa, gli espositori provenienti da tutta Italia offriranno un viaggio gastronomico attraverso i sapori e le tradizioni dei territori. Dai profumi del Veneto alle specialit ... napolitoday.it Napoli, via a Saporitissimo, viaggio nella gastronomia italiana a piazza DanteNon solo sapori e tradizioni, ma anche spettacolo con l’appuntamento con le selezioni di miss Italia. L'edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Piazza Dante, nel cuore ... napoli.repubblica.it Accanto Piazza Dante. facebook