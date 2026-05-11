Capoeira e sapori bahiani il sabato brasiliano di Migliarino

Nel fine settimana si svolge a Migliarino un evento dedicato alla cultura brasiliana, organizzato dall’Associazione italo-brasiliana Encontro e dal gruppo di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa. La serata è stata pensata come un momento di festa per celebrare la tradizione della capoeira, con la partecipazione di allievi e maestri che si riuniscono per condividere momenti di musica, arti e sapori provenienti dal Brasile.

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