Capoeira e sapori bahiani il sabato brasiliano di Migliarino
Nel fine settimana si svolge a Migliarino un evento dedicato alla cultura brasiliana, organizzato dall’Associazione italo-brasiliana Encontro e dal gruppo di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa. La serata è stata pensata come un momento di festa per celebrare la tradizione della capoeira, con la partecipazione di allievi e maestri che si riuniscono per condividere momenti di musica, arti e sapori provenienti dal Brasile.
L’Associazione italo-brasiliana Encontro, insieme al gruppo di Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa invita a partecipare alla serata di festa dell’incontro annuale che allievi e maestri organizzano per celebrare la Capoeira.L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 20:30 al Circolo Arci di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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