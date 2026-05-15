Capannori bando per la Commissione Giovani | spazio ai nuovi membri

A Capannori è stato pubblicato un bando per la selezione dei nuovi membri della Commissione Giovani. La chiamata è rivolta ai giovani interessati a partecipare alle attività e alle decisioni che riguardano questa commissione. La partecipazione è aperta a chi risponde ai requisiti previsti dal bando e desidera contribuire alla vita amministrativa locale. La Commissione Giovani ha il compito di esprimere pareri e proporre iniziative che coinvolgono le tematiche giovanili nel territorio.

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? Domande chiave Chi può candidarsi per entrare nella nuova Commissione Giovani?. Come influenzeranno i nuovi membri le decisioni del Comune?. Cosa faranno concretamente i gruppi di lavoro su welfare e cultura?. Perché la partecipazione giovanile è fondamentale per il progetto Spazio Vivo?.? In Breve Scadenza candidature fissata al 26 giugno per residenti tra 17 e 30 anni.. L'organismo conta 16 componenti con possibilità di arrivare a 21 membri totali.. L'assessora Claudia Berti coordina il progetto Spazio Vivo per il Centro Santa Margherita.. Tre gruppi tematici gestiscono Welfare, Cultura ed Eventi per la comunità locale.. I giovani residenti a Capannori tra i 17 e i 30 anni hanno tempo fino al 26 giugno per candidarsi alla Commissione Giovani, un organismo nato per dare voce alle nuove generazioni nel Palazzo Comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capannori, bando per la Commissione Giovani: spazio ai nuovi membri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Capannori: kit e card per il benessere ai nuovi diciottenni? Cosa sapere Il sindaco Del Chiaro ha consegnato il kit Level 18 a 50 diciottenni di Capannori. Capannori: salute, welfare e AI, al via i nuovi dibattiti apertiIl Partito Democratico di Capannori riavvia il 9 aprile il progetto pubblico Parliamone Insieme, organizzando una serie di appuntamenti in sala...