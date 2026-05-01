A Capannori, il sindaco ha consegnato il kit Level 18 a 50 giovani che hanno appena compiuto 18 anni. La card inclusa nel kit permette loro di accedere gratuitamente a servizi di psicologia, nutrizione e di partecipare a attività presso la piscina comunale. La consegna si è svolta in occasione di una cerimonia dedicata ai neo diciottenni del comune.

? Cosa sapere Il sindaco Del Chiaro ha consegnato il kit Level 18 a 50 diciottenni di Capannori.. La card garantisce accesso gratuito a psicologi, nutrizionisti e attività presso la piscina comunale.. Il sindaco Del Chiaro ha consegnato il 30 aprile nella sede comunale di Capannori un kit speciale ai più di 50 giovani che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2026, introducendo il progetto Level 18-Curare il futuro. L’iniziativa, che mira a offrire supporto concreto ai nuovi diciottenni del territorio, prevede la distribuzione di una copia della Costituzione Italiana realizzata con carta riciclata e una card dedicata al benessere psicofisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capannori: kit e card per il benessere ai nuovi diciottenni

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