A Capannori, il Partito Democratico ha annunciato il ritorno del progetto pubblico Parliamone Insieme, con una serie di incontri che inizieranno il 9 aprile alle 21 nella sala consiliare. Questi incontri sono stati organizzati per discutere di temi legati alla salute, all’innovazione e al welfare, coinvolgendo la comunità locale in discussioni aperte e pubbliche. L’iniziativa mira a creare uno spazio di confronto sui temi di attualità.

Il Partito Democratico di Capannori riavvia il 9 aprile il progetto pubblico Parliamone Insieme, organizzando una serie di appuntamenti in sala consiliare alle 21 per discutere di salute, innovazione e welfare. L’iniziativa, che torna dopo un primo ciclo accolto con entusiasmo dai cittadini, mira a trasformare la sala consiliare del Comune di Capannori in un centro di ascolto attivo. L’obiettivo è creare un ponte tra le competenze tecniche dei professionisti e l’esperienza quotidiana delle persone. Antonio Bertolucci, che ricopre il ruolo di segretario del Pd locale, ha sottolineato come questa seconda edizione voglia garantire continuità a un percorso di dialogo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capannori: salute, welfare e AI, al via i nuovi dibattiti aperti

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