Caos Milan i messaggi che Cardinale ha lanciato a dirigenti e tifosi
Il club milanese si trova al centro di tensioni interne dopo una serie di discussioni sui regolamenti e sulla gestione della squadra. Gerry Cardinale, uno dei principali dirigenti, ha deciso di intervenire pubblicamente, inviando messaggi diretti ai dirigenti e ai tifosi. La situazione è diventata evidente con dichiarazioni e comunicazioni ufficiali rilasciate negli ultimi giorni, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei sostenitori. La crisi interna ha suscitato molte discussioni tra gli osservatori del calcio.
Travolto dalla tempesta dei regolamenti di conti interni al club e con la squadra alla deriva, Gerry Cardinale ha scelto di uscire allo scoperto. Non poteva fare altrimenti, del resto, dopo che gli scontri tra dirigenti e con la parte tecnica erano diventati di pubblico dominio, dando una parziale spiegazione al crollo dei risultati nell’ultima parte del campionato, tanto verticale da mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con relativi ricavi. La lunga intervista concessa a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, dunque, risponde prima di tutto a questa esigenza: dare un segnale di presenza e di vicinanza all’azienda in un momento difficilissimo in cui servirebbe quella compattezza che è venuta meno. 🔗 Leggi su Panorama.it
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