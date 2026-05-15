Caos Milan i messaggi che Cardinale ha lanciato a dirigenti e tifosi

Il club milanese si trova al centro di tensioni interne dopo una serie di discussioni sui regolamenti e sulla gestione della squadra. Gerry Cardinale, uno dei principali dirigenti, ha deciso di intervenire pubblicamente, inviando messaggi diretti ai dirigenti e ai tifosi. La situazione è diventata evidente con dichiarazioni e comunicazioni ufficiali rilasciate negli ultimi giorni, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei sostenitori. La crisi interna ha suscitato molte discussioni tra gli osservatori del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui