Caos E45 il Commissario alla ricostruzione replica al Pd | Affermazioni fuori luogo e inopportune
Il Commissario alla ricostruzione ha risposto alle critiche arrivate dal segretario territoriale del Partito Democratico riguardo alla gestione della strada E45. La discussione si inserisce nel contesto di un crescente malcontento sulla situazione del traffico e dei lavori di ricostruzione lungo l’arteria, che collega diverse regioni italiane. La risposta ufficiale evidenzia che le affermazioni del rappresentante del partito sono considerate fuori luogo e inopportune, senza entrare nel merito delle accuse specifiche.
Non si fa attendere la risposta della Struttura commissariale alle critiche sollevate dal segretario territoriale del Pd, Matteo Gozzoli, in merito alla gestione della E45. Il leader dem aveva attaccato Governo e Anas per il “caos” dei cantieri e la frequenza degli incidenti sulla superstrada. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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