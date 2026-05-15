Caos E45 il Commissario alla ricostruzione replica al Pd | Affermazioni fuori luogo e inopportune

Il Commissario alla ricostruzione ha risposto alle critiche arrivate dal segretario territoriale del Partito Democratico riguardo alla gestione della strada E45. La discussione si inserisce nel contesto di un crescente malcontento sulla situazione del traffico e dei lavori di ricostruzione lungo l’arteria, che collega diverse regioni italiane. La risposta ufficiale evidenzia che le affermazioni del rappresentante del partito sono considerate fuori luogo e inopportune, senza entrare nel merito delle accuse specifiche.

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