E45 nel caos tra cantieri e incidenti l' affondo del Pd | Governo e Anas ignorano il territorio

Negli ultimi giorni, il tratto della E45 è stato teatro di numerosi cantieri e incidenti, causando gravi disagi alla circolazione lungo questa strada che attraversa l’area appenninica. La situazione ha generato disservizi sia per i residenti sia per le attività locali, con le autorità che si trovano a gestire le conseguenze di questa serie di interventi e problemi. La presenza costante di cantieri ha portato a rallentamenti e code, accentuando le difficoltà nel territorio coinvolto.

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In questi giorni la presenza dei cantieri stradali lungo la E45 sta nuovamente mettendo a dura prova la viabilità del tratto appenninico con gravi disagi per cittadini e imprese. Nella giornata di martedì a causa di un incidente, la viabilità è andata in tilt per ore, “un film già visto purtroppo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento E45 nel caos tra cantieri, pomodori spiaccicati e tir di traversoSulla E45 ormai manca solo che ci mettano il banco del mercato e poi siamo a posto. Roma paralizzata: caos su Flaminia e Raccordo tra incidenti e cantieri? Cosa sapere Incidenti e cantieri bloccano via Flaminia, Corso di Francia e Raccordo Anulare il 27 aprile. Temi più discussi: E45 nel caos; E45 nel caos, Confartigianato lancia l'allarme: Imprese e trasporti ostaggio dei blocchi; E45 nel caos tra cantieri, pomodori spiaccicati e tir di traverso; E45, caos traffico in Romagna per un incidente in Toscana: riaperta dopo ore. E45 nel caosGrossi disagi alla viabilità in Altotevere per la chiusura della E45 nel tratto tra Verghereto e Valsavignone, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dopo un incidente che ha coinvolto due mezzi pesan ... teletruria.it Riaperta la E45 dopo scontro tra camion di pomodori e un altro mezzo pesante. Mattinata tiltRiaperta la E45 tra Valsavignone e Verghereto sul confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. Lo comunica Anas. Per rimuovere i mezzi incidenti hanno lavorato una squadra dei Vigili del Fuoco de ... corrierediarezzo.it