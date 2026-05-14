E45 nel caos tra cantieri e incidenti l' affondo del Pd | Governo e Anas ignorano il territorio
Negli ultimi giorni, il tratto della E45 è stato teatro di numerosi cantieri e incidenti, causando gravi disagi alla circolazione lungo questa strada che attraversa l’area appenninica. La situazione ha generato disservizi sia per i residenti sia per le attività locali, con le autorità che si trovano a gestire le conseguenze di questa serie di interventi e problemi. La presenza costante di cantieri ha portato a rallentamenti e code, accentuando le difficoltà nel territorio coinvolto.
In questi giorni la presenza dei cantieri stradali lungo la E45 sta nuovamente mettendo a dura prova la viabilità del tratto appenninico con gravi disagi per cittadini e imprese. Nella giornata di martedì a causa di un incidente, la viabilità è andata in tilt per ore, “un film già visto purtroppo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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