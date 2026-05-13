Uomini e Donne caos dopo la scelta di Ciro | urla e insulti

Durante una recente registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi. Dopo l’annuncio, si sono verificati momenti di caos, con urla e insulti da parte dei presenti. La puntata è terminata con tensioni visibili e un clima di discussione tra i partecipanti e il pubblico presente.

Oggi, durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi. Nonostante la decisione di Ciro, il clima si è fatto teso fuori dallo studio, con urla e insulti che hanno richiesto l’intervento della sicurezza. Scopriamo cosa è successo. La scelta di Ciro: un momento atteso. Il tronista Ciro Solimeno ha finalmente scelto di uscire dallo studio con Elisa Leonardi, dopo un lungo percorso di corteggiamento. La sua decisione ha sorpreso molti, poiché aveva costruito un legame profondo anche con Martina Calabrò. Nonostante la delusione, Martina ha dimostrato grande maturità. Reazioni fuori dallo studio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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