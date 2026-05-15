Nelle ultime ore, l’Assemblea ha vissuto momenti di tensione quando un deputato si è incatenato al banco, dichiarando di rimanere lì fino a un certo momento. La protesta ha provocato l’interruzione dei lavori parlamentari, creando scompiglio tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di colleghi e operatori, e le autorità presenti hanno cercato di gestire la situazione senza che si registrassero ulteriori sviluppi o interventi forzati. La protesta ha avuto ripercussioni sull’andamento dell’attività legislativa.

Il clima politico a Montecitorio è diventato incandescente nelle ultime ore a causa di un’azione dimostrativa senza precedenti che ha bloccato i lavori dell’assemblea. Un noto esponente di Italia Viva ha deciso di mettere in gioco la propria incolumità fisica per attirare l’attenzione su una questione che ritiene vitale per la tenuta democratica del Paese. La scena, che ha lasciato sorpresi colleghi e commessi, si è svolta sotto gli occhi della presidenza, trasformando lo scranno parlamentare in un presidio di resistenza civile contro quella che viene descritta come un’inerzia inaccettabile delle istituzioni. Il gesto estremo di Roberto Giachetti in aula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos alla Camera, il deputato si è incatenato al banco: “Resto qui finché…”

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