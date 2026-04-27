Caos viabilità a Roma | blocchi sul GRA e linea Centocelle sospesa

Lunedì 27 aprile si sono verificati blocchi sul Grande Raccordo Anulare e la sospensione della linea Centocelle a Roma. La viabilità è risultata congesta su via Appia, Salaria e Pontina, con conseguenti rallentamenti negli spostamenti diretti al centro città. La situazione ha coinvolto diversi percorsi principali, creando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito nella capitale.

? Cosa sapere Lunedì 27 aprile blocchi sul GRA e sospensione linea termini Centocelle a Roma.. Rallentamenti su via Appia, Salaria e Pontina complicano gli spostamenti verso il centro.. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 07:25, il traffico della Capitale si è trasformato in un mosaico di rallentamenti e blocchi che coinvolgono i principali nodi stradali della regione Lazio. Le segnalazioni raccolte da Astral infomobilità descrivono una mattinata complessa deve attraversare la città o le arterie extraurbane. Mentre la circolazione generale sulle grandi vie regionali appare sotto controllo, diversi snodi critici hanno iniziato a mostrare segni di forte congestione già nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi sul GRA e linea Centocelle sospesa Notizie correlate Caos viabilità Lazio: blocchi su GRA e arterie verso RomaLe prime ore di questo mercoledì 22 aprile 2026 hanno presentato un quadro complesso per la mobilità laziale, con diversi snodi nevralgici della... Caos viabilità a Roma: blocchi su A1, GRA e consolari nel pomeriggioIl flusso veicolare nell’area metropolitana capitolina e sulle principali direttrici extraurbane sta attraversando una fase di forte pressione nel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio. Porta Santa Croce, dopo i lavori e il caos-traffico riapre l’intera via Roma; Ponte sull’Arno, traffico in tilt. Il caso adesso diventa politico; Ponte del 25 aprile: Roma si blinda per il GP della Liberazione, traffico da bollino rosso sulle autostrade; Traffico bloccato per un'ora tra la terraferma e Venezia. Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’oraPersiste il caos attorno ai lavori di Porta Santa Croce e alle loro conseguenze sul traffico cittadino: 68 minuti di viabilità paralizzata tra via Dante e via Nobili, quindi in poco più di 500 metri ... ilrestodelcarlino.it UPS: Caos traffico sul ponte, l’inesistenza politica di sindaco e giunta ricade sui signesiSIGNA - Non si placano le polemiche sulla viabilità fra Signa e Lastra a Signa. Le code degli ultimi giorni hanno lasciato il segno fra cittadini e ... piananotizie.it IL CAOS | Transenne e deviazioni sotto il cavalcavia (senza lavori) mandano in tilt la viabilità. - facebook.com facebook #Cronaca #Viabilità #galleria Domenica da Incubo in Penisola Sorrentina: Caos Traffico e Incidenti. Grave un ragazzo di Gragnano e una ragazza di Sorrento. Ora la Paura per il Ponte del 25 Aprile x.com