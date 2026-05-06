Caos viabilità a Roma | blocchi e code su Roma-Fiumicino e GRA

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, si registrano blocchi e code sulla strada statale che collega la città all'aeroporto e sul Grande Raccordo Anulare. Dopo un incidente in via della Magliana, alcune direttrici sono ancora chiuse o rallentate. La situazione si sta estendendo anche su via Tiburtina e via Casilina, causando disagi alla viabilità e lunghe code in diverse zone della capitale.

? Cosa scoprirai Quali direttrici sono ancora bloccate dopo l'incidente in via della Magliana?. Come si sta propagando l'effetto domino su Tiburtina e Casilina?. Dove si concentrano i rallentamenti più critici per chi arriva da Spinaceto?. Quanto tempo servirà per smaltire le code sulla Salaria e sulla Flaminia?.? In Breve Rallentamenti verso EUR dopo incidente risolto in via della Magliana mercoledì 6 maggio.. Code sulla Tiburtina tra Settecamini e San Basilio e sulla Salaria verso Prati Fiscali.. Blocchi sulla Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti verso centro.. Pendolari dalla zona Spinaceto affrontano lunghe code verso il Grande Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Donna bloccata con carta d'identità falsa | Border Control Roma Fiumicino

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