A Roma, si registrano blocchi e code sulla strada statale che collega la città all'aeroporto e sul Grande Raccordo Anulare. Dopo un incidente in via della Magliana, alcune direttrici sono ancora chiuse o rallentate. La situazione si sta estendendo anche su via Tiburtina e via Casilina, causando disagi alla viabilità e lunghe code in diverse zone della capitale.

? Cosa scoprirai Quali direttrici sono ancora bloccate dopo l'incidente in via della Magliana?. Come si sta propagando l'effetto domino su Tiburtina e Casilina?. Dove si concentrano i rallentamenti più critici per chi arriva da Spinaceto?. Quanto tempo servirà per smaltire le code sulla Salaria e sulla Flaminia?.? In Breve Rallentamenti verso EUR dopo incidente risolto in via della Magliana mercoledì 6 maggio.. Code sulla Tiburtina tra Settecamini e San Basilio e sulla Salaria verso Prati Fiscali.. Blocchi sulla Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti verso centro.. Pendolari dalla zona Spinaceto affrontano lunghe code verso il Grande Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi e code su Roma-Fiumicino e GRA

Donna bloccata con carta d'identità falsa | Border Control Roma Fiumicino

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