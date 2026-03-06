Lavori manifestazioni e cantieri stradali | ecco tutti i dispositivi di traffico previsti a Napoli

A Napoli sono stati approvati nuovi dispositivi di traffico per diversi cantieri e manifestazioni in città. La Conferenza Permanente dei Servizi ha dato il via libera ai provvedimenti riguardanti lavori di ristrutturazione, tra cui quelli sulla facciata della chiesa di San Giuseppe dei Ruffi. I dispositivi resteranno in vigore fino al 30 aprile 2026, coinvolgendo varie strade e aree della città.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade: Fino al 30042026, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della facciata della chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, permarrà la sospensione degli stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori e di uno stallo generico riservato ai veicoli a servizio delle persone disabili nel tratto di via Duomo compreso tra i civici n. 104 e n. 108. Fino al 30042026 si svolgerà un intervento di messa in sicurezza di un muro di contenimento lungo Calata Capodichino, fronte civico n. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cantieri stradali a Napoli, nuovi dispositivi di traffico: le zone interessate

Napoli, dispositivi di traffico in città per lavori e manifestazioni

Cantieri e strade chiuse a Napoli tra marzo e aprile: le date e le zone
Fino al 28 marzo, in via Consalvo, ABC Napoli esegue interventi notturni di ripristino dei chiusini fognari tra i civici 56 e 110 con divieto di transito e sosta nelle notti indicate e deviazione

