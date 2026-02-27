Cantieri stradali a Napoli nuovi dispositivi di traffico | le zone interessate

A Napoli sono in programma lavori stradali che coinvolgeranno diversi quartieri tra marzo e maggio 2026. Durante questo periodo, saranno installati nuovi dispositivi di traffico per facilitare la circolazione e migliorare le infrastrutture. I cantieri interesseranno interventi su gas, fibra ottica, rete elettrica e fognaria, con l’obiettivo di aggiornare e potenziare le reti cittadine.

Interventi su gas, fibra ottica, rete elettrica e fognaria in diversi quartieri della città tra marzo e maggio 2026. Ecco tutte le strade interessate e le modifiche alla viabilità per i cantieri a Napoli. Fino al 06032026 procederanno i lavori per la posa di una condotta di gas metano, da parte della Società ItalgasReti Spa, nel tratto via Colonnello Carlo Lahalle compreso tra i civici n. 51 e n. 43. Lo scavo si terrà lungo il lato destro di detta via nel senso di marcia (direzione via Arenaccia) in parte su marciapiede e in parte su carreggiata. Lo scavo andrà, inoltre, ad interessare l’intersezione con via Colonnello Gabriele Pepe e l’attraversamento su quest’ultima sarà eseguito per fasi e senza interruzione del traffico veicolare. 🔗 Leggi su 2anews.it

