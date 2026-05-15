Cantiere per la stazione di Triggiano l' incontro in Regione | Chieste informazioni su avanzamento delle opere

Si è svolto un incontro in Regione per discutere l’avanzamento dei lavori sul cantiere della stazione di Triggiano, ormai chiusa da diversi anni. Durante l'incontro sono state richieste informazioni aggiornate sullo stato dei lavori e sui tempi di completamento. La riapertura della stazione rappresenta un tema centrale per le autorità locali, che hanno espresso la volontà di accelerare le procedure per riattivare il servizio ferroviario. La discussione si è concentrata sui prossimi passaggi necessari per portare avanti il progetto.

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