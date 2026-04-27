Quirinale scrive a ministero Giustizia chieste informazioni su caso Minetti

L'ufficio stampa del Quirinale ha comunicato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia. La missiva riguarda un caso specifico che coinvolge una persona nota, e il Quirinale ha richiesto dettagli ufficiali in merito. La comunicazione è stata inviata in data recente e si inserisce nel quadro delle procedure istituzionali relative alla gestione del procedimento giudiziario.

L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quirinale scrive a ministero Giustizia, chieste informazioni su caso Minetti Notizie correlate Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso MinettiL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quirinale scrive a ministero Giustizia, chieste informazioni su caso Minetti; Maratona di Londra 2026, vincono Sawe e Assefa: oltre 60mila partecipanti. FOTO; Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: Fascista p*. Mattarella: Indignato. Paramonov: Nessuna offesa da Mosca. Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sulla grazia a MinettiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. In riferimento - ... ansa.it Quirinale scrive a ministero Giustizia, chieste informazioni su caso Minetti(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: In riferimento al dec ... tuttosport.com Sul ‘caso’ Nicole Minetti, Sergio Mattarella chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. Scrive l’ufficio stampa del Quirinale: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevo - facebook.com facebook Grazia a Nicole #Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Supposte falsità, servono verifiche urgenti”. Si va verso una colossale figura di merda. Senza i giornalisti nulla si sarebbe saputo di tanta grazia e delle presunte bufale. x.com