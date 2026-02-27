Nel cantiere dell'Unione Zero si susseguono attività e movimento, con le gru che si moltiplicano e le strutture che prendono forma. La zona, tra stazione, Città Salute e le torri in costruzione, si prepara a cambiare volto, mentre operai e macchinari lavorano senza sosta. È un'area in pieno fermento, pronta a definire il futuro di questa parte della città.

Le gru ormai non si contano, dopo le nuove cinque che sono arrivate nel maxi-cantiere che sorge al di là delle recinzioni di piazza primo Maggio. Un cantiere complesso per estensione e perché ne tiene dentro quattro diversi tra stazione, Città della Salute, torri private e opere pubbliche. "L’elemento più difficile è un altro - spiega Filippo Fantini, architetto e direttore tecnico di Milanosesto, la società proprietaria delle ex Falck -. Le linee sono sempre state in servizio a parte qualche interruzione di notte. C’è un grande coordinamento con Rfi". Oggi la struttura a ponte, disegnata da Renzo Piano, è il cuore pulsante della riconversione dell’Unione 0. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nel cantiere Unione zero. Stazione, Città Salute, torri e opere. Un assaggio della Sesto di domani

