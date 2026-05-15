Cantate a una voce sola Il ’la’ della Sagra Musicale

A Lucca, durante la Sagra Musicale, un concerto ha ripercorso circa 300 anni di storia musicale in un’unica esibizione. L’evento ha coinvolto numerosi artisti che hanno cantato insieme, creando un momento di condivisione tra passato e presente. La serata ha mostrato come la musica sia parte integrante della città, con richiami alle radici storiche e alle tradizioni familiari. Il concerto ha offerto un’immersione nel patrimonio musicale locale, unendo diverse generazioni di musicisti e appassionati.

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Circa 300 anni in un solo concerto. Che sa contemporaneamente di storia e di casa, che racconta Lucca città della musica con il suono colto delle radici e quello familiare delle tradizioni. Domani alle 18, la 63esima stagione della Sagra Musicale Lucchese apre il sipario in sala Tobino, a Palazzo Ducale. Il concerto si intitola ‘Cantate a voce sola. La storia della musica a Lucca in 60 minuti’, una forma musicale da camera, composta per essere eseguita in un ambiente piccolo che in Italia nasce nel XVII secolo. Quelle eseguite in tali contesti sono in genere composizioni molto brevi, con una sola voce in certi casi affiancata da uno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantate a una voce sola. Il ’la’ della Sagra Musicale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Sagra Musicale Lucchese 2026 nel segno di San Francesco Sullo stesso argomento Una sola voce per il cambiamento, la Cisl Fp Sicilia guarda al futuroSi è svolto questa mattina, al San Paolo Palace hotel di Palermo, il consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, un appuntamento molto partecipato che... Fu Carlo Magno a volere per la Chiesa una sola voceNella storia del pensiero critico, ma anche nella storia degli avvenimenti politici, un posto di rilievo è occupato dal concetto di «rivoluzione... Cantate a voce sola apre il sipario della stagione della Sagra Musicale LuccheseSabato (16 maggio) l'appuntamento è a Palazzo Pubblico con un concerto che permetterà di attraversare circa 300 anni di storia della musica a Lucca in appena 60 minuti ... luccaindiretta.it